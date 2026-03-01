Создан материал для инфракрасной оптики, который в 2,5 раза прочнее аналогов

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Института химии высокочистых веществ РАН разработали новый стеклокристаллический материал для инфракрасной оптики. Он в 2,5 раза тверже и в 1,5 раза устойчивее к растрескиванию по сравнению с применяемыми сегодня аналогами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Инфракрасная оптика — это основа тепловизоров, приборов ночного видения и космических телескопов. Такие устройства «видят» не свет, а тепловое излучение. С их помощью спасатели находят людей под завалами, врачи выявляют воспаления, энергетики обнаруживают утечки газа, а спутники фиксируют лесные пожары и отслеживают астероиды.

Сегодня линзы для ИК-диапазона изготавливают из селенида цинка и германия. Эти материалы хорошо пропускают тепловые лучи, но обладают высокой хрупкостью. Вибрации, перепады температур и даже пыль приводят к микротрещинам и помутнению. Германий дополнительно теряет прозрачность при нагреве.

Альтернативой считаются халькогенидные стекла, однако в чистом виде они также недостаточно прочны. Преимущество стекла в том, что его структуру можно модифицировать — например, формировать внутри микрокристаллы, усиливающие материал.

Российские исследователи создали стеклокерамику на основе халькогенидного стекла (галлий–германий–селен) с добавкой иодида цезия. Внутри материала формируются микрокристаллы селенида галлия, выполняющие роль «армирующей сетки».

«Мы добились объемной доли кристаллов более 50%. Они препятствуют распространению трещин, как арматура в бетоне. При этом иодид цезия остается прозрачным в инфракрасном диапазоне и позволяет контролировать процесс кристаллизации», — пояснил младший научный сотрудник ИХВВ РАН Роман Благин.

Всего ученые синтезировали 11 составов с разным содержанием добавки — от 0 до 26,7%. Образцы прошли испытания на микротвердость (метод Виккерса), трещиностойкость, абразивную устойчивость, а также анализ структуры с помощью рентгенографии и электронной микроскопии.

По словам доцента кафедры «Общая физика» ПНИПУ Максима Булатова, оптимальный состав показал микротвердость около 18,8 МПа — это в 2,5 раза выше, чем у селенида цинка. Трещиностойкость достигла 0,76 МПа·м¹/², что на 50% превосходит традиционные халькогенидные стекла. Кроме того, коэффициент теплового расширения оказался на 20–25% ниже, что снижает риск разрушения при перепадах температур.

Разработанный материал перспективен для изготовления линз, устойчивых к вибрациям, нагреву и истиранию. Это может повысить надежность тепловизоров в спасательных операциях, увеличить срок службы космической аппаратуры и обеспечить стабильную работу приборов ночного видения в экстремальных условиях.