Редкий золотой кулон викингов обнаружили в Британии

В английском графстве Норфолк обнаружен редкий золотой артефакт, который, по мнению экспертов, принадлежал воину из Великого языческого войска — скандинавской армии, вторгшейся в Британию в 865 году. Находка была сделана любителем с металлодетектором в поле близ деревни Эльсинг.

Монета-подвес с историей

Представляет собой имитацию золотого солида императора Людовика Благочестивого, сына Карла Великого. Оригинальные монеты чеканились около 816 года, и они считаются шедеврами каролингского монетного дела. Норфолкский экземпляр — не оригинал, а более поздняя подделка, изготовленная во Фрисии (исторической области на побережье Северного моря) предположительно в середине — конце IX века.

Всего в Британии найдено 22 подобные фрисийские имитации, и все они связаны с маршрутами продвижения Великого войска. Эльсингский подвес — лишь второй экземпляр, обнаруженный в Норфолке.

Важный артефакт

Находка выделяется высоким качеством исполнения. В отличие от многих грубых имитаций с нечитаемыми надписями, этот экземпляр сохраняет разборчивые буквы и аккуратный профиль императора с лавровым венком, усами и удлиненным носом. Над головой пробиты два отверстия — монету носили как подвеску, чтобы портрет был обращен наружу.

Для викингов золото было мерой богатства и статуса. Монеты они редко использовали как деньги — предпочитали переплавлять их в украшения или носить как подвесы, демонстрируя добычу и связи.

Подвес важен сразу по нескольким причинам:

Золотые артефакты викингов в Англии встречаются намного реже серебряных.

Происхождение монеты подтверждает тесные связи между Каролингской империей и Скандинавией.

Качество имитации дает нумизматам материал для изучения работы фрисийских мастерских.

Точная локализация находки помогает археологам картировать маршруты Великого войска, известные по «Англосаксонской хронике».

В настоящее время подвес проходит процедуру признания «сокровищем» в соответствии с британским законодательством. Ожидается, что он получит этот статус благодаря возрасту, золотому составу и исторической значимости. Музей замка Норидж уже выразил заинтересованность в приобретении артефакта для публичной экспозиции.

Великое языческое войско — объединенная армия скандинавских викингов, вторгшаяся в Англию в 865 году. К 880-м годам войско установило контроль над Восточной Англией, Мерсией и Нортумбрией, кардинально изменив политическую карту Британии. Людовик Благочестивый — король Аквитании и император Запада (814–840), сын Карла Великого. Его золотые солиды считаются одними из лучших образцов каролингской чеканки.