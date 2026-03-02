Лунную пыль научились превращать в строительный материал

Ученые из Университета американского штата Огайо продемонстрировали, что лазерная 3D-печать может быть использована для превращения лунного грунта в пригодные для строительства материалы, сообщает New-Science.ru.

В экспериментах команда использовала синтетический аналог лунного реголита под названием LHS-1, который имитирует состав грунта лунных высокогорий. Технология заключается в послойном нанесении имитации лунной пыли и ее последующем плавлении с помощью мощного лазера. Высокая температура заставляет частицы спекаться и сплавляться друг с другом. После застывания материала наносится новый слой, и так раз за разом. В результате получается прочный материал, напоминающий керамику. Он показывает высокую устойчивость к нагреву и механическим нагрузкам.

Подобные технологии очень важны с прицелом на будущие лунные базы. Так, метод лазерной 3D-печати, как подчеркивается, может применяться для строительства жилых модулей, взлетно-посадочных площадок, укрытий от радиации и других важных элементов инфраструктуры. Кстати, выяснилось, что получаемый материал по-разному взаимодействует с разными поверхностями. Так, расплавленный реголит плохо прилипает к стали и стеклу, но зато отлично сцепляется с алюмосиликатной керамикой. Это важно для создания прочных оснований под будущие постройки.

Свойства материала сильно зависят от уровня кислорода и мощности лазера. Это особенно критично для жестких лунных условий, где нет атмосферы, а температура колеблется в колоссальном диапазоне от +120 °C до -170 °C. Столь резкие перепады создают риск теплового удара, который может привести к растрескиванию конструкций. Понимание всех этих вещей - ключевой фактор для успеха будущих миссий, говорят эксперты.

Доставка груза на Луну стоит огромных денег - не менее миллиона долларов за килограмм. Так что технологии переработки местного сырья становятся безальтернативным вариантом.