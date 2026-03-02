В Египте нашли давно утерянный храм фараона Априя

Египетские археологи сделали открытие, которое возвращает древнему Мемфису еще один кусочек его былого величия. В районе современного селения Мит-Рахина, к югу от Каира, они обнаружили массивные известняковые стены, принадлежавшие давно утерянному храму фараона Априя.

Находка не просто добавляет новую точку на карту древней столицы — она вписывает имя конкретного правителя в сакральную топографию города, где власть богов и царей переплеталась тысячелетиями.

Стены, говорящие на языке камня

То, что увидели археологи под руководством доктора Хишама Эль-Лейти из Высшего совета по делам древностей, впечатляет даже на фоне богатой египетской истории. Ряды плотно подогнанных известняковых блоков уходят в землю, образуя четкие линии стен. Судя по всему, это не просто фрагмент, а часть крупного комплекса: предварительные данные показывают, что новые стены соединяются с конструкциями, найденными в предыдущие сезоны раскопок. Похоже, храм занимал внушительную площадь на юге древнего Мемфиса, пишет Earth.

Пока рано говорить о точных размерах и планировке — археологам предстоит расчистить весь периметр. Но уже сейчас ясно: строение было основательным. Плотная укладка нижних рядов говорит о мощном фундаменте, способном держать тяжелые стены и колонны. А найденные тут же обломки и следы реставрации разных эпох намекают на долгую жизнь храма: его почитали, ремонтировали и перестраивали на протяжении многих поколений.

Царское имя в овале

Самый важный ключ к разгадке — картуши. На нескольких блоках сохранилось имя царя, заключенное в характерный овал. В Древнем Египте картуш был не просто украшением, а магической защитой имени фараона, а значит, и его самого. Наличие царского картуша на камнях храма — прямое доказательство того, что строителем был именно Априй, правивший приблизительно в 589–570 годах до н.э. и принадлежавший к XXVI династии. Благодаря этим надписям ученые могут уверенно отделять оригинальные части здания от позднейших пристроек.

Другие резные блоки несут имя Птаха. Это логично: Птах считался верховным богом Мемфиса, демиургом и покровителем ремесленников. Храм в его честь должен был стоять в самом сердце города. Соседство царского имени и имени главного бога подтверждает, что комплекс имел не просто административное, а ритуальное значение. Здесь жрецы совершали ежедневные церемонии, приносили дары и хранили сокровища.

Стражи, потерявшие лица

Одной из самых эффектных находок стали пять сфинксов, обнаруженных неподалеку от стен. У всех статуй отсутствуют головы. Это типичная картина для древних памятников, которые веками использовались как каменоломни: голова — самая выразительная часть, ее легче всего разбить и переделать для нового проекта. Тем не менее само наличие сфинксов говорит о том, что подход к храму был оформлен монументально. Возможно, они выстроились вдоль священной дороги, встречая входящих.

Среди монументальных руин археологи нашли и вещи куда более скромные, но не менее важные: черепки керамики, стеклянные сосуды и медные монеты. Эти «мелочи» позволяют датировать культурные слои и понять, кто и когда посещал храм. Формы горшков менялись со временем, монеты несут информацию об экономике — все это складывается в мозаику повседневной жизни, протекавшей у подножия священных стен.

Долгая жизнь святилища

По предварительным данным, храм просуществовал невероятно долго — от эпохи Априя вплоть до римского периода. Место оставалось святым на протяжении почти тысячи лет, несмотря на смену династий, завоевателей и религиозных предпочтений. Люди разных эпох возвращались к одним и тем же стенам, чтобы поклониться богам, оставить приношение или просто пройти по древней мостовой.

Сегодня большая часть великой столицы скрыта под современными полями и деревнями. Грунтовые воды и жилая застройка Мемфиса затрудняют раскопки, делая каждый новый шурф сложной инженерной задачей. Но именно такие открытия, как храм Априя, позволяют составлять точную карту подземного города, чтобы будущие поколения археологов знали, где искать.