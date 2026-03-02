Жители Земли смогут увидеть «Поцелуй Венеры» и полеты МКС

В марте жители Земли смогут наблюдать несколько захватывающих астрономических явлений.

© NASA

Об этом сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев, передает КП.

Днем 3 марта жители Дальнего Востока увидят полное лунное затмение. 7 и 8 марта яркая планета Венера окажется рядом с Сатурном и Нептуном — это последний благоприятный период для наблюдения Сатурна ближайшие 3 месяца. В народе такие сближения называют «Поцелуй Венеры». Его можно будет увидеть в западной части неба после захода Солнца. А с 15 по 25 марта по вечерам над Уралом будет пролетать МКС.