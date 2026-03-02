Ученые смогли записать уникальные отраженные сигналы белух

Ученым в ходе экспериментов в Приморском океанариуме во Владивостоке удалось записать отраженные сигналы, которые белухи посылают для поиска пищи и ориентации в пространстве, сообщил главный специалист Базы исследования морских млекопитающих Приморского океанариума, научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.

По его словам, ученым Приморского океанариума во Владивостоке впервые удалось записать отраженные сигналы, которые белухи используют для поиска пищи и ориентации в пространстве, передает РИА «Новости».

«В ходе эксперимента мы записали отраженный сигнал. Это новая вещь», – отметил Катин.

В рамках эксперимента ученые устанавливали на разные расстояния мишени разного размера, а специально подготовленное животное стартовало с дистанции 15 метров. Для фиксации звуков использовали подводные гидрофоны, которые позволили записать высокочастотные сигналы белухи, в том числе уникальную отраженную частоту в 500 килогерц.

Катин подчеркнул, что во время опыта параллельно велась видеосъемка, чтобы проследить поведенческую реакцию белухи на раздражитель. Животное сначала сосредотачивалось на объекте, а потом реагировало движением головы.

Важной особенностью является то, что возможности акустического сонара белух не зависят от условий содержания. Им помогает так называемый мелон – жировая подушка на лбу, которая выполняет функцию своеобразной линзы и позволяет обнаруживать рыбу или полыньи даже на глубине до одного километра.

