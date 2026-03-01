Вышло приложение, заставляющее ноутбуки стонать после шлепков по корпусу

На платформе GitHub появилось приложение под названием Spank, позволяющее ноутбукам Apple воспроизводить звуковые эффекты в ответ на физическое воздействие на корпус. Об этом сообщает Rozetked.

© Apple

Приложение совместимо с MacBook на базе процессоров Apple M2 и более новых версий. Автор разработки с ником taigrr задействовал встроенный акселерометр чипов Apple Silicon: программа фиксирует интенсивность воздействия и в зависимости от силы удара воспроизводит запрограммированные аудиофайлы.

Пользователям доступны несколько предустановленных режимов: Normal, при котором ноутбук воспроизводит «Ау!», если его шлепнуть, режим Sexy включает звуки женских стонов, интенсивность которых зависит от силы удара. Последний — Halo — включает звук проигрыша из игры Halo.

Кроме того, предусмотрена возможность загрузки собственных MP3-файлов и настройки их воспроизведения с учетом силы воздействия.

Проект носит демонстрационный и развлекательный характер. Подробная информация о Spank и инструкция по установке размещены в открытом репозитории на GitHub.