Неожиданная часть рациона змей: новое исследование

Змеи представляют собой один из наиболее успешных и устойчивых классов хищников. Их анатомия, поведение и физиология — результат длительной эволюции, позволившей им занять почти все климатические зоны планеты. Новые исследования показывают, что к числу этих адаптаций относится и поведение, которое долгое время считалось редкой аномалией, — каннибализм. Подробнее — в материале «Рамблера».

Как устроены змеи и в чем их эволюционный успех?

Внешне змеи выглядят примитивно: вытянутое тело, отсутствие конечностей. Однако их анатомия — одна из самых специализированных среди позвоночных.

Позвоночник змеи состоит из десятков и даже сотен позвонков, что обеспечивает исключительную гибкость. Череп имеет подвижные сочленения, а нижняя челюсть не сращена жестко, благодаря чему змея может заглатывать добычу, значительно превышающую размеры ее головы. Процесс проглатывания напоминает последовательное «перешагивание» челюстями по телу жертвы.

Змеи — энергетически экономные хищники. Они способны длительное время обходиться без пищи, а затем переваривать крупную добычу в течение нескольких дней. Такая стратегия позволяет им выживать в условиях нестабильной кормовой базы и конкуренции.

Рацион питания змей

Традиционно считалось, что большинство змей специализируется на грызунах, амфибиях или мелких птицах. Однако рацион многих видов гораздо шире. Некоторые питаются рыбой, другие — яйцами, третьи — исключительно ящерицами.

Отдельную группу составляют так называемые офиофаги — змеи, которые регулярно охотятся на других змей. Самый известный пример — королевская кобра, чье латинское название (Ophiophagus hannah) буквально означает «пожиратель змей». Однако до недавнего времени предполагалось, что каннибализм характерен лишь для ограниченного числа видов. Новые данные опровергают эту точку зрения.

Опасны ли змеи для человека?

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире фиксируются миллионы укусов, из которых сотни тысяч приводят к тяжелым последствиям. Однако подавляющее большинство видов змей не представляет смертельной угрозы для человека. Укусы чаще всего происходят при попытке поймать животное или при случайном наступании на него. С точки зрения биологии змея не рассматривает человека как добычу. Ее поведение — защитная реакция.

Каннибализм у змей: что показало недавнее исследование

Крупный обзор научных публикаций, включивший более 500 задокументированных случаев, показал, что каннибализм у змей — явление гораздо более распространенное, чем считалось ранее. По данным анализа, опубликованного в журнале Biological Reviews, поедание сородичей отмечено по меньшей мере у 207 видов змей из разных семейств.

Важно подчеркнуть: речь идет не только о поедании других видов змей, но и о случаях, когда змея поглощает особь своего собственного вида. Такие эпизоды зафиксированы на разных континентах и в различных климатических зонах.

Исследователи пришли к выводу, что каннибализм возник в эволюционной истории змей независимо не менее одиннадцати раз. Это означает, что подобная стратегия формировалась повторно у разных линий, а не унаследована от общего предка.

Зачем змеи едят змей?

С точки зрения биологии каннибализм — не проявление жестокости, а форма адаптации. Существует несколько вероятных причин такого поведения:

Оппортунистическое питание. Змеи — хищники с ограниченным набором движений и отсутствием конечностей. Если подходящая добыча оказывается рядом, они используют возможность. Экологические условия — отсутствие альтернативной пищи, стресс в условиях нехватки еды или тесноты (особенно в неволе). Социальное взаимодействие. Зафиксированы случаи каннибализма между соперниками, особями одного пола, или даже между родственниками.

Молодые или более мелкие особи чаще становятся жертвами более крупных представителей того же вида. Наиболее часто каннибализм фиксировался у представителей больших семейств:

Ужеобразные — самая крупная группа змей, около 29 процентов зарегистрированных случаев.

Гадюковые — около 21 процентов случаев.

Аспидовые — семейство, включающее кобр и других змей-хищников, около 19 процентов случаев.

Интересно, что единственные семейства змей, где каннибализм до сих пор не был найден, — это слепозмейки. У них другой тип строения челюстей, которые не позволяют им заглатывать крупные объекты.

Каннибализм как элемент экосистемы

Если рассматривать каннибализм как часть нормального поведения, меняется и экологическая картина. Змеи играют ключевую роль в регулировании численности грызунов и других мелких животных. Если же они также регулируют численность друг друга, это добавляет дополнительный уровень контроля в пищевой цепи.

В экосистемах с высокой плотностью змей внутривидовое поедание может выступать механизмом стабилизации популяции. Это снижает вероятность резкого перенаселения и дефицита ресурсов.

Что меняет новое понимание?

Расширение базы наблюдений показывает, насколько фрагментарными были прежние представления о поведении змей. Многие случаи каннибализма фиксировались случайно — в поле, на дорогах, в природных заповедниках. Их объединение в единый анализ позволило увидеть масштаб явления. Для науки это означает необходимость пересмотра пищевых моделей и экосистемных расчетов.

