Древнейшие фрагменты Нового Завета сохранили написанные 2000 лет назад слова Иисуса

В исторической библиотеке Оксфордского университета хранятся старейшие из сохранившихся фрагментов Нового Завета - папирусные тексты, которым почти 2000 лет, и которые являются одними из самых ценных произведений христианства.

© Московский Комсомолец

Для доктора Иеремии Джонстона, который тщательно изучал папирус Р64, оказаться одним из немногих, кому было позволено держать в руках фрагменты исторического Священного Писания, было "самым впечатляющим опытом по эту сторону небес", пишет Daily Mail. Сами по себе фрагменты представляют собой крошечные, хрупкие обрывки, потемневшие от времени, но в них сохранились фрагменты из Евангелия от Матфея, в том числе четыре высказывания Иисуса, ключевые фрагменты Тайной вечери и предательства Иуды.

Во время посещения Старой библиотеки колледжа Магдалины доктору Джонстону представилась редкая возможность подержать в руках три фрагмента, заключенные в простую рамку, и он описал это событие в интервью Daily Mail как изменившее его жизнь.

"Они были буквально извлечены из чего-то, похожего на коробку из-под обуви, даже не выставлялист на всеобщее обозрение, и у меня было столько времени, сколько я хотел, чтобы ознакомиться с одним из самых бесценных христианских артефактов на земле, - рассказал он, вспоминая почти неземную природу этой встречи. – Я держал в руках этот фрагмент, и осознание того, что ему 2000 лет, и осознание того, что это правда, и что чаша весов истины склоняется в пользу христианства, стало для меня преображением”.

Эти фрагменты содержат 24 строки текста из 26-й главы Евангелия от Матфея, в частности, стихи 23 и 31, и датируются, по крайней мере, первым веком нашей эры, что дает исключительное представление о самых ранних письменных свидетельствах слов Иисуса, пишет Daily Mail.

Наряду с другими отрывками из раннего Нового Завета, папирус P64 также представляет собой старейший из известных образцов кодекса - книги с отдельными страницами, а не традиционного свитка, что подчеркивает глубокий сдвиг в том, как ранние христиане записывали и сохраняли свои священные тексты, отмечает Daily Mail.

Эти фрагменты имеют непосредственное отношение к сегодняшним спорам о том, насколько точно были переданы Евангелия, и являются вещественным доказательством того, что ранние христиане сохраняли эти тексты гораздо дольше, чем часто утверждают критики. Потрепанные края и выцветшие чернила свидетельствуют о том, что история Иисуса была написана раньше, чем иногда допускают скептики.

"Это напоминание мне о том, что Иисус умер за мои грехи, чтобы я мог быть прощен. И вот я держу в руках этот фрагмент", - говорит Джонстон, который собирается выпустить свою новую книгу "Открытия Иисуса". "У меня захватывает дух", - добавил он, описывая огромное значение, которое имеют эти конкретные отрывки как часть того, что христиане называют установительными словами, в данном случае это преддверие Тайной вечери и распятия Иисуса.

Эти фрагменты были переданы колледжу Чарльзом Бусфилдом Хьюлиттом в 1901 году. Хьюлитт, выпускник школы Магдалины, ставший миссионером, работал в египетском Луксоре, когда он получил эти документы. Как он их приобрел, остается неизвестным, как и их происхождение, отмечает Daily Mail.

Доктор Джонстон объяснил, что фрагменты P64 были датированы исключительно с помощью палеографии, а это означает, что ученые сравнили почерк писца с тысячами других датированных светских документов, найденных в Египте и сохранившихся с той же эпохи. Он объяснил, что, поскольку все было написано от руки до изобретения печатного станка, эти сравнения почерка, а также тот факт, что фрагмент написан на папирусе, а не на более позднем пергаменте, и отформатирован как кодекс с надписями на обеих сторонах, позволяют экспертам датировать его концом второго века нашей эры. Это означало бы, что они, возможно, были написаны "спустя целое столетие" после распятия Иисуса, которое, по мнению многих ученых, произошло в 33 году нашей эры.

Однако некоторые эксперты, такие как немецкий археолог Карстен Петер Тиде, утверждают, что те же самые свидетельства указывают на еще более раннюю дату происхождения текстов - первое столетие нашей эры, около 70 года нашей эры, пишет Daily Mail.

Во время своей докторской стажировки в Оксфорде доктор Джонстон получил беспрецедентный доступ к редким библейским рукописям в Бодлеанской библиотеке, получив читательскую карточку категории "А", предоставляющую полный доступ к специальным коллекциям. Он считает, что совокупность свидетельств свидетельствует о том, что ранние христиане были привержены точному сохранению Евангелия, и что папирус из колледжа Магдалины свидетельствует об этих усилиях.