HONOR представит на MWC ультратонкие устройства и новый аккумулятор
На выставке MWC 2026, которая пройдет в Барселоне 2-5 марта, компания HONOR представит сразу несколько флагманских новинок, сделав ставку на кроссплатформенное взаимодействие, развитие технологий питания и новые стандарты пылевлагозащиты. На собственном мероприятии бренда 1 марта компания покажет складной смартфон HONOR Magic V6, ультратонкий планшет HONOR MagicPad 4 и ноутбук HONOR MagicBook Pro 14.
Отдельное внимание на MWC уделят Magic V6. По данным компании, устройство обновит рекорд тонкости среди складных смартфонов, при этом получит более эффективное охлаждение, улучшенную систему камер и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Существенно выросла и автономность: емкость аккумулятора увеличена с 5820 мА·ч у Magic V5 до 7100 мА·ч у Magic V6 - за счет перехода на кремний‑углеродные батареи пятого поколения, разработанные в партнерстве с ATL (доля кремния увеличена до 25%).Кроме того, HONOR представит концепт аккумулятора HONOR Blade: элемент питания, который по толщине приближается к игральной карте.Все новые устройства поддерживают расширенные сценарии совместной работы с девайсами экосистемы Apple (iPhone, iPad и Mac). По замыслу производителя, это должно упростить повседневные задачи: быструю беспроводную передачу фото, видео и документов между устройствами, использование планшета как второго экрана, а также "мультиэкранный" режим - отображение интерфейса смартфона на экране ноутбука для работы с приложениями и уведомлениями.Для HONOR Magic V6 заявлена передача файлов "одним касанием" (OneTap) при взаимодействии с iPhone и Mac. Компания подчеркивает, что на данный момент поддержка OneTap для Mac реализована только у HONOR, что позволяет быстрее отправлять контент со смартфона на компьютер. HONOR MagicPad 4, в свою очередь, сможет передавать файлы на iPhone и работать в качестве дополнительного дисплея для Mac. На HONOR MagicBook Pro 14 предусмотрена передача изображений и документов на iPhone или iPad через HONOR Share.