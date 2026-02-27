Эксперты рассказали о том, почему нельзя подкармливать белых медведей
Эксперты из «Совета по морским млекопитающим» рассказали о том, почему нельзя подкармливать белых медведей. Об этом сообщает Telegram-канал сообщества.
В честь Международного дня белого медведя эксперты напомнили о том, что это животное является опасным и умных хищником. При этом, интерес к белым медведям, который создают СМИ по случаю праздника, может привести к опасным ситуациям.
«Для туристов и городских жителей белый медведь выглядит величавым, размеренным и просто очень милым животным. Многим с детства запомнился любознательный Умка, дружащий с человеком. <...> Экраны телевизоров и гаджетов сегодня заполонили кадры, на которых белых медведей подкармливают, пытаются погладить. В этих сюжетах мишки мило сидят в заброшенных домах полярных станций, заселив их, как в известной сказке. Распространение таких фото и видеоматериалов в интернет остановить невозможно, но просмотрев их, важно понимать к чему эта “милота” может привести», — сообщили эксперты.
Как объяснили в совете, подкорм белого медведя очень опасен, потому что хищник начинает привыкать к человеку. После этого белый медведь может перестать охотиться — вместо этого он начнет приходить к человеческим поселениям в поисках еды.
«И уже человек становится объектом его охоты. Приучая хищника к себе, мы сами создаем конфликтные ситуации. Это ведет к гибели людей и вынужденному отстрелу краснокнижных диких животных. Человек становится виновником травмирования животных», — добавили эксперты.
В Совете также напомнили, что белый медведь занесен в Красную книгу и имеет первую категорию природоохранного статуса. А в 2024 году Росприроднадзор разработал «Практические рекомендации по предотвращению и решению конфликтных ситуаций между людьми и белыми медведями в условиях населенных пунктов и других объектов хозяйственной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». В документе содержатся регламентации поведения человека с белым медведем — эксперты утверждают, что в последнее время число конфликтных ситуаций между человеком и этим хищником только возрастает.
«Туристические компании, блогеры и путешественники часто не задумываются, как именно они сами или их дроны влияют на диких животных. Такие съемки, особенно опубликованные на центральных каналах, создают ложное впечатление безопасности. Это лишь увеличивает число конфликтных ситуаций, приводит к беспокойству животных и, в конце концов, к несчастным случаям. Друзья, мы просим вас критично оценивать такие видео. За безрассудным умилением от харизматичных животных скрывается огромная проблема, влияющая на выживание уязвимого вида», — напомнили эксперты.