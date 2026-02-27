Эксперты рассказали о том, почему нельзя подкармливать белых медведей

Эксперты из «Совета по морским млекопитающим» рассказали о том, почему нельзя подкармливать белых медведей. Об этом сообщает Telegram-канал сообщества.

© dagsjo/iStock.com

В честь Международного дня белого медведя эксперты напомнили о том, что это животное является опасным и умных хищником. При этом, интерес к белым медведям, который создают СМИ по случаю праздника, может привести к опасным ситуациям.

«Для туристов и городских жителей белый медведь выглядит величавым, размеренным и просто очень милым животным. Многим с детства запомнился любознательный Умка, дружащий с человеком. <...> Экраны телевизоров и гаджетов сегодня заполонили кадры, на которых белых медведей подкармливают, пытаются погладить. В этих сюжетах мишки мило сидят в заброшенных домах полярных станций, заселив их, как в известной сказке. Распространение таких фото и видеоматериалов в интернет остановить невозможно, но просмотрев их, важно понимать к чему эта “милота” может привести», — сообщили эксперты.

Как объяснили в совете, подкорм белого медведя очень опасен, потому что хищник начинает привыкать к человеку. После этого белый медведь может перестать охотиться — вместо этого он начнет приходить к человеческим поселениям в поисках еды.

«И уже человек становится объектом его охоты. Приучая хищника к себе, мы сами создаем конфликтные ситуации. Это ведет к гибели людей и вынужденному отстрелу краснокнижных диких животных. Человек становится виновником травмирования животных», — добавили эксперты.

В Совете также напомнили, что белый медведь занесен в Красную книгу и имеет первую категорию природоохранного статуса. А в 2024 году Росприроднадзор разработал «Практические рекомендации по предотвращению и решению конфликтных ситуаций между людьми и белыми медведями в условиях населенных пунктов и других объектов хозяйственной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». В документе содержатся регламентации поведения человека с белым медведем — эксперты утверждают, что в последнее время число конфликтных ситуаций между человеком и этим хищником только возрастает.