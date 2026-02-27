Археологи раскрыли уникальную римскую технику живописи в Испании

На юго-востоке Испании, в древнем городе Картахена, который раньше назывался Карфаген-Нова, археологи нашли остатки римского дома с уникальными настенными росписями. Оказалось, местные художники придумали свой собственный способ наносить краски. Речь идет о так называемом Доме Сальвия. Это один из самых хорошо сохранившихся римских особняков в городе. Его построили в конце первого — начале второго века нашей эры, когда Римская империя была на пике могущества. Дом явно принадлежал очень богатым людям — местной элите, которая хотела жить с размахом и вкусом. Исследование опубликовали в журнале npj Heritage Science.

© naukatv.ru

Особое внимание ученых привлекла одна комната — предположительно, столовая, где хозяева принимали гостей. Ее называют биклинумом. И вот что уникально: фрески на стенах этой комнаты сохранились целиком и прямо на своих местах. Обычно археологам попадаются только обломки или кусочки росписей, а тут — готовая композиция, которая дожила до наших дней почти в первозданном виде. Это позволило ученым не просто любоваться рисунками, а буквально препарировать их с помощью современных технологий, чтобы понять, как именно работали древние художники.

Стена как слоеный пирог

Сначала исследователи решили изучить штукатурку, на которую наносили краску. На вид — обычный раствор. Но когда заглянули в микроскоп и провели химический анализ, оказалось, что это не два слоя, как думали раньше, а целых четыре. Причем использовали мастера не простую известь, а особую — микрокристаллическую. Ее добывали в местных карьерах, в горах рядом с Картахеной. В состав раствора добавили крошку из мрамора, кварцита, сланца и известняка. Это делало стену невероятно прочной.

Интересная деталь: в штукатурке не нашли морских ракушек и песка, хотя город стоит на берегу моря. Значит, у художников были свои поставщики материалов. Это говорит о том, что еще 2000 лет назад существовала серьезная специализация и разделение труда.

Ученые выяснили, какие именно краски использовали мастера, чтобы расписать стены.

Белый делали из той же извести — просто и практично.

Черный получали из древесного угля. Жгли растения и получали глубокий насыщенный цвет.

Желтый добывали из гетита — это природная охра, которая давала теплые землистые тона.

Зеленый получали из глауконита — особой глины с оливковым оттенком.

Синий пигмент оказался египетским. Это вообще первый в истории человечества синтетический краситель. Чтобы его получить, нужно было нагреть песок, известь и медь до огромной температуры. Технология сложнейшая, но результат того стоил — цвет получался ярким и стойким. В Доме Сальвия синюю краску смешивали с зеленой глиной, чтобы получить нежные оттенки для листьев и воды, а где-то использовали в чистом виде — для ярких полос и узоров.

Киноварь — «красное золото»

Красный цвет — это вообще отдельная история. В Древнем Риме существовала краска дороже золота. Называлась она киноварь, или миний.

Делали ее из ртутной руды, которую добывали в шахтах с огромным риском для жизни рабочих. Цена на такой пигмент была баснословной. Плиний Старший, древний историк, даже писал, что ее часто подделывали — уж очень выгодно было торговать «красным золотом».

И вот эту самую киноварь нашли в столовой Дома Сальвия. Причем дом перестраивали как раз в то время, когда использовать такой дорогой пигмент было уже не так модно. Это значит, что хозяева особняка были настолько богаты, что могли позволить себе любые капризы.

Секретная технология древних

Но главное открытие ждало ученых не внутри краски, а под ней. С помощью мощных микроскопов они разглядели, как именно художники наносили киноварь на стену.

Они не мазали дорогую краску прямо на штукатурку. Сначала они клали слой желтой охры. А уже поверх, на еще сырую охру, наносили смесь киновари с гематитом (это другая красная краска, подешевле, из оксида железа).

Раньше такую технику находили только в Эфесе — на территории современной Турции. В Испании ничего подобного не видели никогда. Получается, что по всей империи существовали какие-то секретные мастерские, которые передавали друг другу рецепты.

Зачем же так усложнять технологию? Ученые придумали два объяснения.

Первое — экономия. Киноварь стоила бешеных денег. Если смешать ее с более дешевым гематитом, можно растянуть драгоценный пигмент на большую площадь, но при этом сохранить роскошный красный цвет, который так любила знать.

Второе — долговечность. Киноварь очень капризная. На свету и во влажности она темнеет и портится. А желтая охра и гематит работали как защитная подушка. Они не давали краске вступать в реакцию с известковой штукатуркой и разрушаться.

Раньше считалось, что в провинциях работали простые ремесленники, которые копировали столичные образцы. А тут выяснилось, что местные мастера были настоящими исследователями. Они разбирались в химии, физике и материаловедении. Они экспериментировали, смешивали пигменты, придумывали многослойные техники, чтобы сэкономить деньги заказчика и сохранить его стены яркими на тысячи лет.