Телескоп имени Веры Рубин за одну ночь разослал 800 тыс. сигналов тревоги

Новый мощнейший телескоп имени Веры Рубин, который только начал работать в Чили, уже бьет рекорды. Всего за одну ночь он разослал ученым 800 000 «сигналов тревоги» — уведомлений о том, что в космосе что-то происходит. И это только цветочки: астрономы ожидают, что к концу года количество таких сообщений за ночь вырастет почти до 7 миллионов, пишет Live Science.

© naukatv.ru

Телескоп непрерывно сканирует небо и автоматически замечает любые изменения: появился ли новый астероид, вспыхнула ли где-то звезда или случилось что-то еще необычное. Каждый раз, когда такое происходит, обсерватория шлет уведомление ученым по всему миру.

Главная фишка в том, что эти оповещения приходят очень быстро. Это позволяет другим телескопам — как наземным, так и космическим — тут же повернуться в нужную точку и рассмотреть событие подробнее, пока оно не исчезло. Например, теперь у астрономов есть реальный шанс поймать момент взрыва сверхновой буквально в первые секунды или заметить опасный астероид, летящий к Земле, на дальних подступах.

Так телескоп Веры Рубин готовится к главной миссии — 10-летнему проекту под названием LSST. Раз в несколько ночей он будет фотографировать все южное небо целиком, используя самую большую цифровую камеру в мире. Ученые говорят, что за первый же год эта программа соберет больше снимков космоса, чем все обсерватории вместе взятые за всю историю человечества.

Первые тестовые снимки, сделанные прошлым летом в горах Чили, уже впечатляют: на них видны миллионы галактик и тысячи новых астероидов, о которых раньше никто не знал. И это лишь малая часть того, на что способен телескоп. За первые десять часов работы в тестовом режиме обсерватория обнаружила более 2100 ранее неизвестных астероидов.

Все данные и «сигналы тревоги» будут доступны бесплатно через открытую систему. Так что любой ученый или даже просто увлеченный астроном-любитель сможет подключиться к этому потоку и, возможно, сделать открытие. Ожидается, что новые данные помогут наконец-то приоткрыть завесу тайны над темной материей и темной энергией.