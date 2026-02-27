Стало известно, почему в смартфонах Samsung стоят устаревшие батареи

Компания Samsung объяснила отказ от использования кремний-углеродных аккумуляторов в линейке Galaxy S26, сославшись на строгие внутренние стандарты валидации и отсутствие убедительных преимуществ для конечных пользователей. Об этом сообщает TechRadar.

© Газета.Ru

Как заявили представители компании на круглом столе в преддверии презентации Galaxy Unpacked 2026, Samsung придерживается консервативного подхода к внедрению новых решений в области питания. По их словам, кремний-углеродные элементы должны пройти расширенную проверку на соответствие требованиям по надежности, безопасности и стабильности работы, прежде чем появиться в массовых флагманских устройствах.

Несмотря на более высокую плотность энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, кремний-углеродные аккумуляторы сопряжены с технологическими рисками. В частности, речь идет о потенциально ускоренной деградации и склонности к набуханию при длительной эксплуатации. Эти факторы требуют дополнительных испытаний и доработки технологии, подчеркнули в компании.

В Samsung отметили, что ведут подготовку к возможному внедрению кремний-углеродных батарей в будущих продуктах. Однако для серии Galaxy S26 переход на новую батарею сочли преждевременным, отдав приоритет проверенным решениям и долгосрочной надежности устройств.

При этом китайские производители не первый год используют кремний-углеродные аккумуляторы, что позволяет размещать в смартфонах привычных размеров аккумуляторы вплоть до двух раз большей емкости. Например, пока в Samsung Galaxy S26 Ultra стоит батарея на 5000 мАч, OnePlus 15 оснащается аккумулятором на 7300 мАч. Модель от Samsung больше и тяжелее, а OnePlus толще лишь на 0,2 мм. На рынке также представлены смартфоны с батареей емкостью 10000 мАч — это Honor Power2 и Realme P4 Power.

Вероятнее всего, в Samsung боятся повторить неудачный опыт флагманского Galaxy Note 7, выпускавшегося в 2016 году. Эти смартфоны взрывались из-за ошибок в дизайне и производстве аккумуляторов, из-за чего компания отозвала все партии, а пользователей этих гаджетов даже не пускали в самолеты.