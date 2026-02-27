Cargo Dragon приводнился у Калифорнии

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно приводнился у побережья штата Калифорния.

© NASA

"Подтверждено приводнение Dragon, завершившее 33-ю коммерческую миссию SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию [МКС]", - отметила компания в X.

Корабль сел на воду в 02:44 по времени Восточного побережья США (10:44 мск). Его путь от станции до Земли занял около 15 часов. Космический аппарат доставил результаты проведенных на МКС экспериментов, в том числе стволовые клетки, жидкие кристаллы и изоляционные материалы.

Cargo Dragon находился на станции с 25 августа 2025 года. За это время он шесть раз помогал корректировать орбиту МКС.