Процессор Tensor G6 грядущего Pixel 11 заметили в бенчмарке

В базе данных популярного теста Geekbench обнаружилось устройство под кодовым именем Google Kodiak. Ранее это имя связывали с моделью Pixel 10 Pro XL, как пишут СМИ, но теперь аналитики полагают, мол, это может быть ранний прототип будущего Pixel 11.

© Ferra.ru

Главная интрига кроется в процессоре. В отличие от нынешних восьмиядерных чипов, новый образец работает на нестандартном 7-ядерном Tensor. Судя по характеристикам, это может быть неанонсированный Tensor G6.

© GeekBench

В списке указаны мощные ядра с тактовой частотой до 4,11 ГГц — это выше, чем у текущего Tensor G5. Также изменился графический ускоритель. Однако результаты тестов оказались скромными: 845 баллов в одноядерном режиме и 2657 — в многоядерном.

Скорее всего, это ранний инженерный образец. На таких устройствах процессор работает без финальных драйверов и оптимизации, поэтому его производительность «далека от реальной», пишут СМИ.