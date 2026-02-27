Россияне жалуются на массовые блокировки Госуслуг

В ряде регионов России пользователи сообщают о временной блокировке аккаунтов на портале «Госуслуги». Ограничения действуют 72 часа. Сбои проявляются по-разному: у одних проблемы возникают при входе в личный кабинет налогоплательщика, у других — при оплате услуг ЖКХ или передаче показаний счетчиков.

О массовых жалобах сообщила радиостанция «Коммерсант ФМ». Пользователи видят системное уведомление: «Часть функционала ограничена на 72 часа для вашей безопасности».

Для восстановления доступа предлагаются два способа: личный визит в МФЦ или подтверждение через цифровой ID в мессенджере MAX. По словам слушателей радиостанции, второй вариант срабатывает не всегда. При этом через трое суток доступ, как правило, восстанавливается автоматически и без дополнительных действий.

Как отмечает портал Altapress, проблема носит выборочный характер. Некоторые пользователи не могли войти с мобильных устройств, но успешно авторизовывались с компьютера.

Ситуация привлекла внимание в Госдуме. Вице-спикер Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву:

«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, поручить профильным подразделениям Минцифры России организовать проверку информации о временных блокировках учетных записей на портале “Госуслуги” после жалоб граждан на ненадлежащую уборку снега и работу управляющих организаций, а также по итогам проверки представить разъяснения о причинах, правовых основаниях и порядке применения таких ограничений и мерах, исключающих повторение подобных ситуаций».

В Минцифры еще в декабре 2025 года предупреждали, что аккаунты могут временно ограничиваться при выявлении подозрительной активности. В таких случаях блокируется доступ к разделам с финансовой информацией и возможность авторизации через «Госуслуги» на сторонних сервисах — например, в микрофинансовых организациях или приложении «Госключ».

Эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин в комментарии для «Коммерсант ФМ» пояснил, что ограничения могут быть связаны с признаками подозрительной активности — входом с IP-адресов разных стран, многократным неправильным вводом пароля или попытками его подбора.