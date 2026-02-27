«Занавес» за 80 млрд долларов: ученые хотят остановить «Ледник Судного дня»

Стену за 80 млрд долларов планируют построить у «Ледника Судного дня» — проект «Занавес на морском дне» или «Донный занавес» продвигают ученые ряда западных стран. Цель проекта — постройка у берегов таящей Антарктиды гигантской стены, которая будет спасать от «всемирного потопа». Как сообщает «КП», климатолог фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин оценил степень «бредовости» планов западных ученых.

Средняя температура на Земле растет, а уровень мирового океана повышается: как за счет теплового расширения воды, так и в результате таяния ледников. В Антарктиде лед тает в первую очередь на западе, где он покрывает не континент, а острова. Быстрее других устойчивость теряет расположенным там широчайший в мире ледник Туэйтса, который прозвали «Ледником Судного дня». Его площадь сравнима с Великобританией, а толщина местами более километра. С 2000 года ледник Туэйтса лишился тысячи миллиардов тонн льда и стал двигаться в море в два раза быстрее — скорость сползания возросла до двух километров в год.

Разрушение шельфовых ледников ускоряется благодаря подмыву снизу. Влияет и повышение температуры воды, и изменение динамики течений. Все это зависит от топографии морского дна — есть ли там препятствия для движения воды. На этом фоне возникает идея создать естественные препятствия, что и вдохновляет авторов инициативы «Донный занавес».

Эксперты предлагают натянуть перед теплым потоком эластичную ткань, снизу — на глубине более двух километров, прикрепив ее ко дну, сверху — к поплавкам. «Занавеска» должна быть в высоту около 150 метров, а в длину — до 80 км.

«Не такая уж бредовая идея, как может показаться. Хотя и отвлекает от устранения первопричин глобального потепления — сокращения выбросов парниковых газов. Повышения уровня Мирового океана "занавеска" не предотвратит, но может его немножко ослабить или отсрочить. А это, кстати, позволило бы выиграть время, ведь пока снижение выбросов парниковых газов идет очень медленно», — пояснил Кокорин.

Ученый при этом замечает, что легкой такую работу не назвать, а рельеф дна может не позволить воплотить задумку в жизнь. Кроме того, конструкции могут не выдержать длительного воздействия давления движущейся воды.

Вместе с тем Кокорин уверен, что глобальный потоп планете не грозит, хотя в ряде мест ситуация может быть негативной — не сейчас, а через «100-200 лет», когда подъем воды мирового океана может достигнуть пяти метров. Однако теоретически возможен и худший случай — разрушение и таяние всех ледников Западной Антарктики. В такой ситуации уровень воды может подняться на 15 метров, хотя и это всемирным потопом назвать сложно.