Открытие 551-миллионных окаменелостей изменило историю древней жизни

Новое исследование канадских ученых из Мемориального университета Ньюфаундленда выявило уникально сохранившийся и высокоразнообразный комплекс окаменелостей в местечке Иннер Медоу. Возраст находки оценивается в 551 миллион лет, что вносит существенные коррективы в понимание истории древнейшей жизни на Земле, сообщает Геологическое общество Америки.

© Kostyantyn_Skuridin/iStock.com

По данным исследования, обнаруженный комплекс относится к так называемой эдиакарской биоте Авалонского типа — сообществу мягкотелых организмов, которые были одними из самых ранних крупных форм жизни. Предыдущие представления разделяли эдиакарскую биоту на три комплекса: Авалонский (575–560 млн лет назад), Беломорский (560–550 млн лет назад) и Намский (550–538 млн лет назад). Новые находки показывают, что авалонский комплекс сосуществовал с беломорским дольше, чем считалось ранее, пишет phys.org.

Возраст находок в Иннер Медоу на 13 млн лет меньше, чем у других известных окаменелостей этого региона. По словам ведущего автора исследования Дункана Макилроя, это расширяет временные рамки существования этих организмов и значительно меняет оценку масштабов вымирания, произошедшего около 550 млн лет назад.

Ранее вымиранию в позднем эдиакарии, известному как «Котлинский кризис», не придавали такого масштаба. Новые данные позволяют оценить процент исчезнувших видов во время этого события примерно в 80 %, что делает его одним из самых значительных массовых вымираний до кембрийского взрыва.

Макилрой отметил также уникальность ранней эдиакарской биоты: уровень фонового вымирания в то время был близок к нулю, в отличие от последующих эпох, где виды исчезали постепенно. Окаменелости Иннер Медоу показывают, что эти организмы жили непосредственно перед катастрофическим событием, уничтожившим большую часть биоразнообразия на ранних этапах эволюции животных.