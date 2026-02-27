Россиян предупредили о резком росте цен на китайские смартфоны

Китайские производители смартфонов собираются поднять цены из-за существенного увеличения стоимости чипов памяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Цайлянь».

По его данным, ожидается самая крупная отраслевая корректировка за последние несколько лет. Отмечается, что микросхемы памяти для смартфонов подорожали на 80% в годовом выражении. Эта тенденция, как утверждает агентство, сохранится.

Вследствие чего бренды Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor поднимут стоимость своих гаджетов уже в начале марта, следует из материала.

В России зафиксирован значительный рост продаж восстановленных смартфонов. По итогам 2025 года сегмент увеличился на 218% в количественном выражении и на 141% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает формирование устойчивого спроса на устройства данной категории. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «М.Видео», рост продаж таких телефонов отражает рационализацию потребительского поведения: часть аудитории осознанно выбирает такие девайсы как способ оптимизировать бюджет без существенного компромисса по функциональности.