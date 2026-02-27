$77.1291.03

Россиян предупредили о резком росте цен на китайские смартфоны

Газета.Ru

Китайские производители смартфонов собираются поднять цены из-за существенного увеличения стоимости чипов памяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Цайлянь».

© РИА Новости

По его данным, ожидается самая крупная отраслевая корректировка за последние несколько лет. Отмечается, что микросхемы памяти для смартфонов подорожали на 80% в годовом выражении. Эта тенденция, как утверждает агентство, сохранится.

Вследствие чего бренды Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor поднимут стоимость своих гаджетов уже в начале марта, следует из материала.

В России зафиксирован значительный рост продаж восстановленных смартфонов. По итогам 2025 года сегмент увеличился на 218% в количественном выражении и на 141% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает формирование устойчивого спроса на устройства данной категории. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «М.Видео», рост продаж таких телефонов отражает рационализацию потребительского поведения: часть аудитории осознанно выбирает такие девайсы как способ оптимизировать бюджет без существенного компромисса по функциональности.