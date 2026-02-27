Игровой смартфон Nubia Neo 5 GT получит встроенный вентилятор

ZTE представит игровой Nubia Neo 5 GT на выставке MWC в Барселоне. Главной особенностью модели станет встроенный вентилятор, но и без него у смартфона есть, чем удивить.

По утечкам, смартфон получит 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость — до 1200 нит.

За работу отвечает процессор UNISOC T9100. Также предусмотрена большая система охлаждения с испарительной камерой. Объём оперативной памяти и хранилища пока не уточняется. Ёмкость аккумулятора составит 6000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт и функция питания напрямую от сети во время игр.

Основная камера ожидается на 50 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Среди дополнительных функций — стереодинамики, усиленная вибрация, гироскоп и доп. кнопки R1 и L1 на корпусе, как у геймпадов.