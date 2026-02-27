iPhone и iPad допустили к секретам НАТО

iPhone и iPad официально получили допуск к работе с информацией уровня NATO Restricted — это самый «низкий» уровень конфиденциальности в классификации НАТО, но всё же речь идёт о данных, раскрытие которых может нанести ущерб интересам альянса.

Как сообщили в Apple, стандартные устройства с iOS 26 и iPadOS 26 могут использоваться для хранения и обработки такой информации без установки дополнительного специализированного софта или изменения настроек.

По сути, речь идёт об обычных серийных устройствах. Решение было принято после оценки, проведённой Федеральным ведомством по информационной безопасности Германии (BSI).

Ранее немецкий регулятор уже разрешил использовать устройства Apple для работы с засекреченными данными внутри страны, а теперь одобрение распространили на все государства НАТО.

В Apple подчёркивают, что соответствие требованиям обеспечивают встроенные механизмы защиты: аппаратное и программное шифрование, биометрическая аутентификация через Face ID, а также технология Memory Integrity Enforcement, направленная на защиту от шпионского софта.

Уровень NATO Restricted считается наименее строгим среди категорий альянса. Он применяется к информации, раскрытие которой может быть «неблагоприятным для интересов НАТО».

Тем не менее для потребительских устройств это заметный шаг: раньше подобные допуски чаще получали специализированные защищённые решения. Для сравнения: в 2013 году аналогичный статус получили смартфоны BlackBerry 10.