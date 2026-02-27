Новая нейросеть Google Nano Banana 2 стала точнее и стабильнее

Google представила новую модель генерации изображений Nano Banana 2, также известную как Gemini 3.1 Flash Image. Решение приходит на смену Nano Banana Pro в приложении Gemini и станет частью более широкой стратегии по интеграции генеративного ИИ в ключевые сервисы компании.

Доступ к Pro-версии сохранится для пользователей с подписками Google AI Pro и Ultra. При этом Nano Banana 2 будет внедрена в режиме AI Mode и сервисе Lens в поиске Google, а также в превью-формате в AI Studio и через API Gemini, на платформе разработки Google Antigravity и в Vertex AI. Кроме того, модель станет базовой для сервиса генерации видео Flow.

Новая версия использует «базу знаний о мире» Gemini, а также данные и изображения из поисковой выдачи. Это позволяет точнее воспроизводить заданные объекты и сцены, включая редкие или специфические предметы. В компании подчеркивают улучшенное качество генерации и перевода текста внутри изображений, что является одним из традиционно сложных элементов для подобных систем.

По сравнению с предыдущей моделью Nano Banana обновленная версия демонстрирует более устойчивое сохранение визуальной консистентности. Система способна удерживать неизменной внешность до пяти персонажей и характеристики до 14 объектов в разных кадрах. Это открывает возможности для создания исходных материалов для видеороликов с сохранением деталей и стиля.

Модель также точнее интерпретирует сложные и многоуровневые запросы, корректнее учитывая контекст и нюансы формулировок. Пользователям доступны гибкие настройки: изменение соотношения сторон и разрешения изображений в диапазоне от 512 пикселей до 4K.