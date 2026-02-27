В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что Солнце вновь впадает в депрессию.

«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в первом случае область полностью утратила энергию и находится на стадии распада, а вторая активная группа «полностью выдохлась всего за пару суток».

«В историю солнечной физики конец февраля — начало марта 2026 года, похоже, явно не попадут. Хотя какая-то минимальная жизнь на Солнце пока есть. Совсем на дно активность пока не падает», — добавили учёные.

Ранее в ИКИ РАН рассказали о возвращении пятна — рекордсмена по вспышкам на Солнце.