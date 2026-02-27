Власти РФ разрабатывают законопроект об использовании ИИ

Правительство РФ разрабатывает законопроект об искусственном интеллекте, который вводит понятия суверенной и национальной моделей ИИ с обязательной сертификацией во ФСТЭК и ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную версию документа.

Суверенной признается модель, все этапы создания, обучения и работы которой происходят на территории России силами российских граждан и компаний. При этом обучение должно проводиться исключительно на датасетах, сформированных в РФ, без использования иностранных компонентов. Национальные же модели могут создаваться с применением зарубежных open-source-решений и использовать не только российские наборы данных, отмечает издание.

Законопроект предусматривает предустановку программ с доступом к таким моделям на все смартфоны и планшеты. Документ также регулирует использование «доверенных» моделей для работы с критической информационной инфраструктурой, требует информировать пользователей о взаимодействии с ИИ и маркировать синтезированный контент. По информации газеты, автором результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием ИИ, признается пользователь при наличии его творческого вклада. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

В Минцифры заявили изданию, что предварительная версия находится на рассмотрении в ведомствах, а финальной версии пока нет. Участники рынка указывают, что полностью суверенных решений без open-source-компонентов сегодня практически не существует. Сооснователь Just AI Кирилл Петров отметил, что полностью самостоятельную модель в России делает только «Сбер». В пресс-службе MWS AI добавили, что создание модели с нуля требует сотен миллиардов рублей без гарантий качества.