Коварный вирус обошел защиту iPhone

Для смартфонов Apple создали вредоносное программное обеспечение (ПО), которое может действовать скрытно. На это обратило внимание издание TechRadar.

© Lenta.ru

Вирус под названием Predator обнаружили специалисты компании Jamf Threat Labs. Они отметили, что программа может скрытно запускаться на скомпрометированных устройствах iOS. Вредоносное ПО может следить за владельцем смартфона через камеру и микрофон.

В iOS установлена защита от слежки: так, если определенная программа — даже встроенная в iPhone — обращается к камере или микрофону, то на экране появляется зеленая и оранжевая точки соответственно. Создатели Predator научили коварный вирус обходить эту защиту, что раньше не удавалось ни одному вирусу.

В материале говорится, что вирус довольно сложно обнаружить — это можно сделать только по косвенным признакам. Специалисту, даже если он подозревает, что устройство заражено, нужно будет проверить нагрузку на процессор и память iPhone, чтобы подтвердить факт атаки.

Ранее Apple анонсировала выпуск серии новых продуктов. Глава компании Тим Кук заявил, что на первой неделе марта IT-гигант представит несколько устройств.