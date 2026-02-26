Для работы с секретной информацией НАТО разрешили использовать iPhone и iPad

Смартфоны iPhone и планшеты iPad стали первыми потребительскими устройствами, которые допустили до работы с засекреченными данными НАТО. Об этом сообщила компания Apple на своем сайте.

© Газета.Ru

«После тщательной проверки безопасности и всесторонней оценки со стороны правительства Германии iPhone и iPad стали первыми потребительскими устройствами, одобренными для использования с секретной информацией в закрытых зонах НАТО», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что устройства Apple могут использоваться без использования специального программного обеспечения или настроек. Таким образом, операционные системы iOS и iPadOS включили в каталог продуктов Североатлантического альянса по обеспечению информационной безопасности.

12 февраля российские пользователи начали массово сообщать о блокировке покупок и подписок в аккаунтах Apple. В качестве причины указывается полное или частичное совпадение персональных данных с данными людей, находящихся в санкционных списках различных государств.