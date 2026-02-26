Инженер получил контроль над 7000 роботами-пылесосами по всему миру

Испанский инженер-программист получил контроль примерно над 7 тысячами роботами-пылесосами по всему миру. Это получилось случайно. Он создал приложение с помощью искусственного интеллекта для управления своим новым пылесосом (DJI Romo) при помощи игрового контроллера.

Используя это приложение, программист Сэмми Аздуфал смог удаленно управлять пылесосами в разных странах, просматривать и прослушивать с помощью камеры, составлять карту комнат в домах и использовать IP-адреса для определения местоположения устройств.

В интервью изданию The Verge Аздуфал утверждал, что он не взламывал серверы компании, не нарушал никаких правил, не обходил их, не применял грубую силу. Ничего подобного не происходило. Его устройство было всего лишь одним из множества других.

Проблема была устранена лишь после того, как Аздуфал предупредил компанию DJI о проблеме с безопасностью продукта. После этого специалисты исправили ошибку в программном обеспечении.