В Honor рассказали о новом смартфоне с роборукой

Honor раскрывает больше информации о своем необычном устройстве — ROBOT PHONE. В компании, как пишут СМИ, настроены серьезно. Это не просто концепт или развлечение, а “попытка переосмыслить, каким может быть смартфон будущего”.

Президент продуктовой линейки Honor Фан Фэй рассказала в интервью, что главная идея новинки — добавить смартфону не только возможность «видеть» (как это делают камеры), но и способность двигаться.

Ключевая особенность ROBOT PHONE — встроенная стабилизирующая платформа. Она позволит камере не просто снимать, а перемещаться и следить за объектами. Что раньше было доступно только профессиональным операторам.

При этом ROBOT PHONE — не разовая акция. В компании обещают, что за ним последуют и другие продукты с “не менее удивительными технологиями”.

Официальная презентация новинки состоится уже 1 марта. Тогда же станут известны точные характеристики и подробности.