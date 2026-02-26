$76.4790.32

Снимки из космоса показали пугающий рост аномалии в магнитном поле Земли

Российская Газета

Спутниковая миссия Swarm Европейского космического агентства, собиравшая измерения более десяти лет, показала, что "магнитный щит" Земли меняется заметно быстрее ожиданий специалистов.

© ESA, Finlay, C.C. et al

Главный фокус работы - Южно-Атлантическая аномалия, область ослабленного геомагнетизма над Атлантикой. По данным ESA, с 2014 года эта зона расширилась почти на площадь, сопоставимую с половиной континентальной Европы.

Наблюдения указывают, что слабая область не просто "расползается", а меняется неодинаково в разных частях. Особенно быстрое ослабление в последние годы фиксируется в секторе к юго-западу от Африки, где проявляются необычные процессы в глубинах планеты. Исследователи связывают динамику с движением расплавленного вещества во внешнем ядре, которое и порождает глобальное поле Земли.

При этом картина не сводится к одному "провалу": вблизи Африки и над Канадой ослабление выражено сильнее, тогда как над Сибирью в последние годы, напротив, наблюдается усиление. Такой "контраст" подчёркивает мозаичность изменений и отражает сложные потоки в недрах.

Conversation: магнитное поле Земли может поддерживаться горячими областями

Учёные напоминают о критической важности геомагнитного экрана. Он помогает защищать инфраструктуру на орбитах и снижает поток заряженных частиц, которые могут мешать электронике. А Южно-Атлантическая аномалия известна давно - её отмечали ещё в XIX веке, но со временем она смещалась и перестраивалась, меняя форму и "центры" ослабления.

