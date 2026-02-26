Nvidia предупредила о перебоях с поставками видеокарт GeForce

Nvidia предупредила о возможных трудностях с поставками видеокарт серии GeForce в начале следующего финансового года. Соответствующее заявление прозвучало в рамках отчета за четвертый квартал 2026 финансового года, сообщает DTF.

© NVIDIA

Финансовый директор компании Колетт Кресс отметила, что ограничения в поставках могут сохраняться в первом квартале следующего финансового года и далее, несмотря на высокий потребительский спрос и достаточные складские запасы у дистрибьюторов. По ее словам, динамика выручки будет определяться прежде всего объемами отгрузок, а не снижением интереса со стороны покупателей.

По итогам четвертого квартала выручка игрового подразделения составила $3,7 млрд, что на 47% выше показателя аналогичного периода годом ранее. В компании связывают рост с высоким спросом на микрочипы архитектуры Blackwell. Вместе с тем по сравнению с предыдущим кварталом доходы снизились на 13% из-за сокращения запасов у партнеров после праздничного сезона.

При этом Nvidia не раскрыла подробности поставок по конкретным моделям GeForce и не назвала ориентировочных сроков стабилизации ситуации.

В целом финансовые показатели компании продолжают демонстрировать устойчивый рост: квартальная выручка по итогам конца 2025 года увеличилась на 73% — до $68,1 млрд, а годовая достигла $215,9 млрд, что на 65% превышает результат предыдущего года.

