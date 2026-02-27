Обнаружен новый тип фамильных склепов на Тамани

Российские археологи в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале «Боспорские исследования», сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

© Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН

Некрополь Артющенко-2 расположен в южной части Таманского полуострова — региона, в эллинистический период входившего в состав Боспорского царства. Это был один из ключевых районов античной колонизации Северного Причерноморья, где греческие переселенцы с VI века до н. э. основывали города и сельские поселения, взаимодействуя с местным населением. Памятники этого региона, включая крупные центры — Гермонассу, Фанагорию, Кепы, а также сельские некрополи, имеют первостепенное значение для понимания процессов культурного синтеза, социальной стратификации и эволюции погребальных обрядов.

Грунтовые склепы, подобные открытым в 2023–2024 годах на Артющенко-2, известны по раскопкам других некрополей Боспора. Такие сооружения исследованы в Тирамбе. В Кепах склепы появляются с III века до н. э. Близкие по конструкции погребения находили на некрополе Виноградный-7. Встречаются они и в Крыму — в Пантикапее, Нимфее, а также в Ольвии, где традиция их сооружения фиксируется с конца IV века до н. э. и существует на протяжении нескольких столетий.

Однако до настоящего времени на некрополе Артющенко-2, который исследуется уже много лет, грунтовые склепы не встречались. Наличие сложных инженерных сооружений — склепов с дромосами и ступенями — свидетельствует о высоком уровне строительных технологий и появлении семейных усыпальниц, отражающих социальную структуру населения. Возникла теория о том, что в данном регионе могло вообще не быть такой практики, поэтому найти такие склепы не рассчитывали.

В ходе полевых работ 2023–2024 годов ученые ИИМК РАН обнаружили и исследовали два таких погребения.

В первом из них (погребение 209) были обнаружены останки не менее шести-семи человек разного пола и возраста: мужчины и женщины 30–50 лет, а также ребенок пяти-шести лет. Захоронение было нарушено грабителями в древности, но сохранившийся инвентарь отличается разнообразием. Археологи нашли четыре бронзовые боспорские монеты, краснолаковую солонку, множество сосудов, а также набор бус и бронзовые украшения — браслет и серьги. Этот комплекс позволяет датировать склеп II веком до н. э.

Погребение 210, напротив, сохранилось в нетронутом виде — вход в склеп был запечатан сырцовыми кирпичами. В камере на лежанках обнаружены скелеты мужчины и женщины 30–40 лет, сохранившие анатомический порядок. Инвентарь склепа оказался скромнее: краснолаковая тарелка, кувшин, небольшое бронзовое зеркало и нитка бус. Такой набор характерен для погребального обряда конца II — начала I века до н. э.

Эти открытия подтверждают, что традиция сооружения сложных грунтовых конструкций была распространена по всему Таманскому полуострову, включая его южные окраины.