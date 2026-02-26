Каких животных сейчас отправляют в космос вместо собак

В феврале 1966 года в последний раз на околоземную орбиту отправились собаки-космонавты — Ветерок и Уголек. 22 дня длилась их вахта, открывшая дорогу длительным полетам человека.

Космический корабль — первый вид транспорта, который испытал не человек, а животные. Причина на поверхности — враждебная и незнакомая среда, нужно испытать надежность ракет. Почему для экспериментов выбрали собак? В нашей стране имелся богатый опыт академика Павлова. В отличие от обезьян, которые тоже летали в космос, собаки легко поддаются дрессуре, неприхотливы и устойчивы к стрессу. Самыми знаменитыми собаками-космонавтами стали первая собака в космосе Лайка (1957), а также Белка и Стрелка (1960), которые первыми совершили успешный полет. Но есть в космических архивах много других славных собачьих имен. Вспомним лишь некоторых героев космической эпопеи.

22 июля 1951 года на ракете Р-1В в полет отправились дворняги Цыган и Дезик. Первые существа, которые прикоснулись к космосу. Это был суборбитальный полет без облета планеты, он длился 20 минут. Корабль достиг границы космоса на высоте 100 километров и вернулся на Землю. Американцы Алан Шепард и Вирджил Гриссом, которые летали в 1961 году, вслед за историческим полетом Гагарина вокруг Земли, тоже совершили лишь суборбитальные подскоки к космосу, но считаются в США полноценными астронавтами. Так что значение полета наших псов нельзя принижать. Но мы Цыгана и Дезика все-таки космонавтами не считаем, у нас более строгие мерки.

Цыган из науки ушел и обрел пристанище в доме академика Благонравова. Дезик через неделю после первого старта отправился во второй полет, чтобы проверить реакцию на повторные перегрузки. Собачий экипаж погиб при посадке, это первая жертва в космосе, после этого Королев принял решение о создании системы аварийного спасения (САС), которая неоднократно спасала космонавтов, и даже американских астронавтов. САС является уникальным отечественным ноу-хау, которое высоко оценено НАСА.

Ветерок и Уголек прошли курс наземных тренировок. Надо было привыкнуть к специальным комбинезонам. А также испытать новый режим питания с помощью фистул, вживленных в желудок. С орбиты впервые был проведен прямой телерепортаж. То есть и здесь собаки стали пионерами.

Экипаж, как и Гагарин, приземлился в Саратовской области и в тот же день был доставлен в Институт медико-биологических проблем. Шерсть под комбинезоном висела клочьями, голая кожа была в пролежнях. Тем не менее собак повезли на Шаболовку и показали по телевидению. Врачам было жалко смотреть на питомцев, которые не могли даже скулить и постоянно просили пить. Но идеология, как и искусство, требовала жертв.

Впрочем, Ветерок и Уголек быстро встали на ноги и весело бегали по территории института. Но скоро у Ветерка выпали зубы, и сердобольные врачи разжевывали ему докторскую колбасу.

Можно ли отправлять человека в космос надолго? Лишь в 1970 году, после анализа собачьей миссии, в длительный полет, всего на 18 суток, полетели Николаев и Севастьянов. Из спускаемого аппарата космонавтов извлекли с трудом, они едва волочили ноги. Сейчас разработана система поддержания работоспособности человека в длительных полетах, которые длятся без серьезных последствий по году и больше.

В ходе космических испытаний в СССР погибли около 20 собак, в том числе легендарная Лайка. В 1957 году на полете настоял Хрущев, чтобы отметить 40-летие Октября. Королев считал полет неподготовленным, но спорить было бесполезно. На Западе защитники животных выступили с протестом после мученической смерти собаки-космонавта.

«Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная собака на свете», — написала The New York Times.

В Кремль мешками приходили письма с предложением Хрущеву самому вместо собаки полететь в космос. В ответ советская табачная промышленность выпустила сигареты «Лайка» с портретом довольной собачки. Обвинения позже звучали и в адрес НАСА, которое предпочитало обезьян, часто погибавших из-за нервического поведения и передозировки наркоза.

В августе 1960 года трое суток в космосе провели Белка и Стрелка, они даже успешно вернулись на Землю. Но Белка на четвертом витке почувствовала недомогание. Из-за этого Гагарин совершил только один виток вокруг планеты. Кстати, щенка Стрелки по имени Пушинка Хрущев подарил супруге президента США Жаклин Кеннеди. Чарли, домашний вельш-терьер президента, проявил настойчивость, и забавных щенков чете Кеннеди пришлось раздавать детям по всей Америке. Но в СССР не передали ни одного.

Сергей Королев объявил, что разрешит полет человека только после двух подряд удачных запусков собак. 9 марта 1961 года вместе с манекеном по имени Иван Иваныч полетела Чернушка. 25 марта — Звездочка, тоже в обществе Ивана Иваныча (имя Звездочке перед стартом придумал Гагарин). Оба полета прошли успешно. Сомнений относительно старта человека не осталось.

Интересно, что, в отличие от космонавтов, в космос летали большей частью собаки женского пола. Потому что характер спокойный. Кроме того — интимная подробность — ассенизационный механизм для суки было сделать проще, а кобелю надо лапу поднимать.

В декабре 1960 года собаки Жулька и Альфа совершили аварийную посадку в районе Тунгуски, где в начале века упал загадочный метеорит. Собаки выжили, а другие животные погибли. Жулька прожила у академика Газенко еще 12 лет. По этому сюжету сняли фильм «Корабль пришельцев». Королева играл Олег Табаков, первого космонавта — Сергей Никоненко.

В США предпочли макак и шимпанзе, для спокойствия их накачивали медикаментами, и животные часто погибали прямо на орбите. В СССР в космос тоже летали макаки, ни одна не погибла, имеется даже потомство. В Институте медико-биологических проблем для макак придумали схожий с компьютерной игрой тренажер, на котором моделировали реакцию оператора.

Сейчас ни собаки, ни обезьяны в космос не летают. Самый важный вопрос в космической медицине — клеточная генетика и репродуктивная система. Ценную информацию предоставляют маленькие организмы с коротким циклом размножения. Теперь главные космонавты среди биоспутников — крысы. Граждане испытывают к ним недобрые чувства, а зря: ученые без крыс — как слепые котята.

КСТАТИ

Хотите верьте, хотите нет, но до старта биоспутника «Космос-110» члена экипажа по кличке Уголек звали... Снежок. Почему так — одному богу известно. Хотя, возможно, это была просто чья-то шутка, потому что дворняга Снежок от рождения был черным как смоль...