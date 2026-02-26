Марсоход Curiosity показал странную «паутину» на поверхности Марса

Марсоход NASA Curiosity помог рассмотреть загадочную «паутину» на поверхности Марса, которую ранее заметили с орбиты. Как сообщает агентство, обнаруженные холмы содержат ключевые детали к пониманию истории существования океанов на планете.

Необычная структура расположена в кратере Гейла. Она представляет собой низкие гряды высотой до двух метров, между которыми расположены песчаные впадины. С орбиты образования выглядят как гигантская паутина, раскинувшаяся на многие километры.

По предположению ученых, когда-то через крупные трещины в коренных породах просачивались грунтовые воды. Они оставляли после себя минералы, которые цементировали участки вокруг трещин. Менее укрепленные зоны со временем выдувались ветром, образуя впадины.

Еще в сентябре 2025 года марсоход создал детальную панораму загадочного рельефа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что поверхность породы представляет собой массив мелких, похожих на узелки наростов размером с горошину. Кроме того, нашлись бугры, которые не всегда связаны с центральными трещинами — это может говорить о более поздних эпизодах просачивания воды.

Открытие таких структур на такой высоте свидетельствует, что уровень грунтовых вод на планете в прошлом был значительно выше, чем считалось ранее. Это означает, что влажные периоды на Марсе могли продержаться дольше, а условия, потенциально пригодные для микробной жизни, сохранялись на протяжении более длительного времени.