В Госдуме прокомментировали обсуждение запретов и штрафов за использование VPN

Введение запрета на VPN в России, а также штрафов за его использование, не планируется и не обсуждается. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Ранее Роскомнадзор предупредил о рассылке поддельных писем, в которых от имени ведомства говорится о якобы введенном запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. В ведомстве напомнили, что все официальные письма направляются с почты в формате name@rkn.gov.ru и содержат электронную подпись, подлинность которой проверяется через портал «Госуслуги».

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин констатировал, что это не первый случай, когда мошенники маскируются под официальные запросы или уведомления из РКН.

«На самом деле, ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», — заверил он.

Напомним, что в Роскомнадзоре ранее заявили, что продолжат ограничивать работу мессенджера Telegram, так как он не соблюдает российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству.