Ветеран НАСА сделал громкое заявление об инопланетянах

Ветеран НАСА, доктор Джентри Ли заявил, что инопланетяне существуют, просто не посещали Землю. Об этом сообщает Daily Mail.

Ли работал в космическом агентстве США с 1968 года. Он занимался разработкой зондов для приземления на других небесных телах, в том числе на Марсе и Луне.

«Сегодня нет ничего, что говорит о том, что какой-либо инопланетянин или любая инопланетная машина когда-либо приземлялась на планете Земля», — заявил ученый на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

По словам эксперта, в каждом случае предполагаемого наблюдения НЛО существует более простое объяснение этих явлений. Однако, когда дело доходит до других планет, то жизнь «просто должна быть где-то там». Ли уверен, что шансы обнаружить живых существ в других системах «ошеломляющие».

Ученый также указал, что человечество должно быть готово обнаружить инопланетные формы жизни, которые сильно отличаются от тех, которые существуют на Земле.