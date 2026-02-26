Стало известно о методе контроля под сознанием с помощью телевизора

Описанная в зарегистрированном в США патенте методика воздействия на тело и разум человека с помощью старых телевизоров и мониторов, вызвала споры в соцсетях о возможности слежки за пользователями. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

© baona/iStock.com

По информации издания, патент под названием «Манипулирование нервной системой с помощью электромагнитных полей от мониторов» был зарегистрирован в США в 2003 году, а в 2021 году срок его действия истек.

Автор патента Хендрикус Г. Лоос, физик из Калифорнии, который в 1970–1980-х годах работал в NASA, описал методику воздействия на тело и разум человека с помощью распространенных в 2000-х годах компьютерных мониторов или старых кинескопных телевизоров.

«В документе подробно описывается, как очень слабые электромагнитные поля, пульсирующие на определенных низких частотах, могут вызывать различные физиологические эффекты у человека. Эти импульсы могут стимулировать кожу, воздействуя на сенсорные системы организма», — говорится в статье.

Изобретение получило официальный патентный номер, оно было отнесено к категории «магнитотерапия». При этом сам Лоос, работая в NASA, специализировался на изучении облаков в условиях низкой гравитации.

«После того как о методике воздействия стало известно в соцсетях, многие сторонники теорий заговора начали утверждать, что неизвестные лица использовали экраны для слежки за зрителями и манипулирования ими с момента изобретения телевидения», — отмечает газета.

При этом исследователи из некоммерческой организации PQAI пришли к выводу, что современные светодиодные экраны излучают гораздо более слабые поля, поэтому без модификаций изобретение Лоос «будет не таким эффективным».

Ранее исследователи из Карлсруэского технологического института (KIT) в Германии разработали метод, позволяющий идентифицировать людей с помощью пассивного анализа радиосигналов Wi-Fi. Технология может работать, даже если у отслеживаемого человека нет с собой никаких беспроводных устройств, так как само его тело искажает и отражает распространение радиоволн.