В Microsoft Outlook начал пропадать… курсор

Пользователи почтового клиента Outlook столкнулись с необычной проблемой — исчезает курсор. При этом клиент продолжает работать: письма можно открывать, но нужно щелкнуть по ним «вслепую».

Жалобы начали появляться еще в начале года, но СМИ обратили внимание на размах сейчас. Позже выяснилось, что та же проблема в меньших масштабах затрагивает и другие приложения Microsoft 365.

В корпорации подтвердили, что знают о сбое, и начали расследование. Пока точные причины не установлены, но Microsoft уже предложила несколько временных способов «вернуть» указатель.

Самый простой вариант — щелкнуть на любое письмо в списке сообщений. Иногда этого достаточно. Если не помогло, можно попробовать переключиться в PowerPoint, кликнуть в поле для ввода текста, а затем вернуться в Outlook. В крайнем случае проблему решит перезагрузка компьютера, но, увы, тоже ненадолго.

Сроки выхода патча пока не называются.