Эксперт назвал главное отличие ИИ-агентов от ассистентов

Главным отличием агента (автономной программной системы, которая использует модели ИИ) от ИИ-ассистента (интеллектуальная система, работает на базе генеративных моделей) является способность совершать реальные действия в разных сервисах, поэтому они привлекательнее для бизнеса.

Такое мнение озвучил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев в эфире «Радио РБК».

«Вне сценария разговора намного быстрее наступает столкновение с реальностью. Когда агент получает рычаги влияния на реальный мир — возможность тратить деньги, выполнять транзакции, запускать код, сразу возникают серьезные вопросы безопасности. Крупные компании вынуждены выстраивать многоуровневые системы защиты, что существенно ограничивает автономность агентов», — сказал Рыбинцев.

По его мнению, в 2026 году рынок может сделать большой шаг вперед, например, благодаря распространению ИИ-браузеров, способных выполнять действия в интернете напрямую. Равновесие между функциональностью и защитой данных, скорее всего, будет смещаться в сторону большей самостоятельности, однако этот процесс будет происходить поэтапно.

Так, «Авито» тестирует собственную мультиагентную систему — ассистент Ави, в нем «работают» несколько специализированных агентов вместе: разбирают запросы пользователя, уточняют детали, ищут подходящие объявления. Примечательно, что для пользователя ассистент является просто помощником, а агентная архитектура — способ его реализации.