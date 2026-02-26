Стали известны основные ограничения бюджетного ноутбука Apple

В сети появилась новая утечка о предстоящем бюджетном MacBook, который Apple представит уже в начале марта. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдерскую публикацию в китайской соцсети Weibo.

© Газета.Ru

Так, 12,9-дюймовому MacBook с процессором Apple A18 Pro приписывают 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 и 512 ГБ. При этом накопитель будет относиться к более медленному классу по сравнению со старшими моделями линейки. Максимальная яркость дисплея составит до 500 нит.

В целях снижения стоимости Apple, по информации инсайдера, откажется от ряда функций. В частности, модель может лишиться поддержки технологии True Tone, подсветки клавиатуры, быстрой зарядки и возможности работы с наушниками с импедансом свыше 100 Ом. Кроме того, устройство не получит фирменный чип N1, отвечающий за ускорение работы модулей Wi-Fi и Bluetooth.

Официальная презентация нового MacBook и более производительных моделей ожидается со 2 по 4 марта. По слухам, бюджетная версия будет представлена в нескольких ярких цветах по цене от $599.