Представлен первый в мире робот-буддист с ИИ

Группа исследователей из Японии создала робота-гуманоида с ИИ, способного давать советы на основе буддистских учений. Модель стала первой в своем роде. В разработке приняли участие представители Киотского университета.

Рост робота составляет 1,3 м. Искусственный интеллект «BuddhaBot-Plus» был разработан на основе ChatGPT. «Буддабот» способен поддержать беседу на широкий круг тем, от личных до социальных, опираясь на священные тексты. Так, когда у него попросили совета касательно личных отношений, робот рекомендовал «поддерживать внутреннее равновесие».

Модель установили в храме Серэн-ин в префектуре Киото. По словам создателей, она сможет помогать монахам и даже принимать участие в религиозных службах. Также робот складывает руки в молитвенном жесте и подражает движениям настоящих монахов, сообщает NHK.

Ранее сообщалось, что роботы-гуманоиды отработали приемы кунг-фу вместе с шаолиньскими монахами. Они синхронно и точно двигались вместе с людьми. Технология ИИ позволила им манипулировать предметами и выполнять основные задачи без предварительной подготовки.

Также стало известно о презентации первого биомиметического робота с ИИ. Его движения при походке совпадают с человеческими более чем на 90%. Биомиметика направление, при котором новые материалы и устройства создаются по образцу живых природных организмов.