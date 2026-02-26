Honor представила самый тонкий в мире Android-планшет

Honor представила MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет на базе Android. Новинка может похвастаться невероятной толщиной корпуса – всего 4,8 мм. Это на миллиметр тоньше, чем у MagicPad 3.

Honor MagicPad 4 также превзошёл своих главных конкурентов на рынке – iPad Pro толщиной 5,1 мм и Samsung Galaxy Tab S11 толщиной 5,5 мм. Кроме того, при весе 450 граммов он демонстрирует впечатляющую портативность.

Особенности

Несмотря на впечатляющую толщину, Honor не пошла на компромиссы в отношении производительности. В основе Honor MagicPad 4 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5. В топовой конфигурации устройство оснащается до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.

Также планшет получил 12,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3000×1920 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

К числу других особенностей устройства относятся основная камера на 13 Мп, фронтальная камера на 9 Мп, восемь динамиков и аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Планшет поставляется с предустановленной оболочкой MagicOS 10 на базе Android 16.

Сроки выхода и цена

Сроки начала продаж и стоимость Honor MagicPad 4 пока не объявлены. Напомним, что Honor MagicPad 3 стоил от $420.