Столкновение неизбежно: 5 «ударных зон» Земли, куда прилетали астероиды

Бразильские учёные обнаружили поле тектитов — редчайших природных стёкол, которые возникают, когда о Землю ударяется астероид. Они получили название жераизиты, поскольку были найдены в штате Минас-Жерайс. Теперь геологи надеются найти кратер от столкновения с астероидом, которое произошло около 6,3 млн лет назад. Ранее было описано ещё пять полей тектитов, или ударных зон, куда прилетали космические тела.

Тектиты — это кусочки оплавленного силикатного стекла природного происхождения. Они были описаны ещё в XIX веке, однако учёные до сих пор спорят об их происхождении.

По одной из версий, тектиты появляются при столкновении астероида с Землёй: под воздействием высоких температур (1800 — 2000° С) некоторые породы плавятся и спекаются, а из-за сильного удара они разлетаются на большие расстояния.

Существует и другая теория, что тектиты не образовались на Земле, а прилетели из космоса. Вместе со льдом они образуют ядра комет, которые при взаимодействии с атмосферой Земли разрушаются и также разлетаются.

Но у этих и альтернативных теорий есть недостатки, и пока что ни одна из них не считается абсолютно достоверной.

Тектиты бывают разных форм: они похожи на шары, груши, капли, гантели, диски. Это значит, что в момент образования тектиты очень быстро остывали, при этом они вращались или падали.

Встречаются «луковицы», похожие на стеклянные заготовки на одной из стадий промышленной обработки. Однако температура их образования намного выше заводской — на это указывает отсутствие кристаллических включений.

Цвета текститов также могут быть разными: жёлтый, коричневый, оттенки зелёного и чёрный. Независимо от местонахождения, они обладают примерно одинаковым составом. На Земле есть пять главных тектитных полей.

Центрально-Европейское

Тектиты, образовавшиеся примерно 14—15 млн лет назад, рассеяны по Моравии и Богемии (Чехия). Они названы молдавитами в честь реки Влтава, по-немецки — Молдау. Ареал их распространения представляет собой полосу шириной 32 км и протяжённостью 150 км. Первые образцы были найдены ещё в XVIII веке.

К западу от поля на территории Германии расположены кратер Нёрдлингенский Рис диаметром 24 км, а также бассейн Штейнхейм и купол Штопфенхейм, с которыми учёные связывают появление молдавитов. Эксперты предполагают, что к Земле прилетела кометная цепочка из трёх кометных ядер и шести кометоидов (нечто среднее между астероидом и кометой). Кометоиды взорвались в атмосфере, а ядра образовали кратеры и купол.

Северо-американское

Наиболее древние тектиты — бедиазиты и джорджианиты — были найдены на территории США, в штатах Техас и Джорджия соответственно. От удара, приведшему к их образованию, остался кратер Чесапикского залива диаметром 40 км. Столкновение произошло около 35 млн лет назад.

При этом возраст джорджианитов оценивается в 34 млн лет, а бедиазиты, по подсчётам учёных, появились 29,4 млн лет назад.

Австрало-азиатское

Самое большое поле тектитов покрывает десятую часть планеты и простирается от Южного Китая до острова Тасмания. Эти тектиты называют австралитами и индошинитами. По подсчётам учёных, столкновение произошло около 790 тыс. лет назад.

Поиски кратера ведутся уже около сотни лет. Специалисты предполагают, что он может быть скрыт под лавовым полем базальтов на вулканическом плато Боловен (Лаос). Учёные обнаружили в этих местах гравитационную аномалию, пласты, из которых состоит плато, моложе 790 тыс. лет, а по краям возможного кратера обнаружены обломочные породы. Здесь был найден самый большой тектит весом 3,2 кг.

Африканское

Тектиты из Кот-д'Ивуара называются айворитами. Кратер, с которым связывают их происхождение, находится на территории Ганы, в 280 км от поля. В нём образовалось озеро Босумтви, уникальное тем, что оно не имеет стоков и притоков: водоём наполняется дождями и теряет воду через испарения. Здесь живут редкие и уникальные рыбы, а по донным отложениям климатологи изучают погоду за 1,07 млн лет, с момента образования озера. Его диаметр составляет 8 км.

Центрально-американское

Сравнительно недавно было подтверждено наличие ещё одного поля тектитов в Центральной Америке. Оно захватывает приграничные территории Белиза (поэтому тектиты называются белизитами) и Гватемалы. Соответствующий кратер Пантасма находится южнее, в Никарагуа. Его диаметр составляет, по новым данным, более 35 км. Возник кратер, по оценкам учёных, примерно 800 тыс. лет назад, что делает его самым большим кратером за последний миллион лет.

Это поле относительно небольшое, оно покрывает 950 кв. км. Образцы были найдены, в том числе, в руинах поселений цивилизации майя.