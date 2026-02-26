Когда будет запущена первая в мире частная космическая станция Haven-1

"Частники" активно обживают космос. Запускаются частные ракеты, корабли, спутники. А в ближайшее время, не исключено, на орбите пропишется и первая частная космическая станция Haven-1. По крайней мере, дата запуска уже озвучена - первый квартал 2027 года. Разработку ведет компания Vast Space - одна из участников программы NASA по созданию коммерческих орбитальных станций для эпохи после вывода из эксплуатации МКС.

© vastspace.com

Сейчас, когда эксплуатация Международной космической станции близится к завершению, вопрос, что придет ей на смену, становится все острее. Россия будет разворачивать Российскую орбитальную станцию. Как сказал в декабре, выступая на заседании бюро Совета РАН по космосу, заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв, РКК "Энергия" предложила вариант с наклонением 51,6 градуса, который и был принят рабочей группой. Он предусматривает сборку РОС в составе российского сегмента МКС с последующим отделением. Немаловажно, что РОС на близких орбитах с другими зарубежными перспективными пилотируемыми околоземными станциями, в частности индийской и американскими, расширяет возможности международного сотрудничества. И что особенно важно - вариантов взаимного спасания в критических ситуациях.

За океаном же внимание все больше смещается в сторону "коммерсантов", которые могут возглавить следующую крупную волну космических инноваций. Так, планируется, что США перейдут к системе из нескольких частных станций. Как подчеркивают СМИ, Vast Space опережает других конкурентов. По мнению экспертов, ключевой фактор здесь - партнерство со SpaceX Илона Маска и применение проверенных технологий. Компактный модуль Haven-1 будет выведен на орбиту одной ракетой Falcon 9, а для его жизнеобеспечения - подачи кислорода и энергии - будет использоваться космический корабль Crew Dragon.

В открытых источниках приводятся некоторые технические характеристики Haven-1: масса - 14 000 кг; длина - 10,1 м; ширина - 3,8 м; жилой объем - 45 куб. м.; электрическая мощность солнечных батарей - 1 кВт. Планируется, что частный космический дом будут обслуживать четыре члена экипажа. Уже завершена сборка первичной конструкции модуля и начинается этап интеграции систем в чистых помещениях, начиная с системы терморегулирования, с последующим монтажом двигательной установки, внутренних оболочек и авионики. После этого в конце нынешнего года планируется провести полные испытания совместно с NASA.

Кстати, для отработки технологий, необходимых для управления Haven-1, компания в минувшем ноябре запустила на орбиту демонстрационный спутник Haven Demo - для проверки основных систем будущей частной космической станции. Он без жилого модуля. Что касается всего остального, то аппарат массой около 550 кг оснащен по полной: солнечной панелью, двигательной системой, антеннами связи. В будущем после Haven-1 компания планирует приступить к созданию модульной станции Haven-2, напоминающей по конструкции МКС. По расписанию ее первый модуль может быть запущен в 2028-м на ракете Falcon Heavy.

О серьезности всего намеченного говорит и такой факт. NASA выбрало Vast Space для организации шестой частной миссии к МКС. Прежде все полностью частные полеты к МКС организовывала компания Axiom Space. Она же выбрана NASA для пятой, назначенной не ранее января 2027 года. Ни Axiom, ни Vast пока не раскрывают составы экипажей. Согласно текущей сетке полетов, обе миссии рассчитаны примерно на две недели. Как бы там ни было, пилотируемая миссия к МКС станет ключевым этапом в долгосрочной стратегии Vast по созданию собственных орбитальных комплексов. Эксперты отмечают: этот полет позволит компании провести испытания и эксперименты, направленные на улучшение условий пребывания человека в условиях микрогравитации.

А что за станции предлагают другие "частники"?

Это, скажем, станция Axiom - модульная космическая станция, разработанная компанией Axiom Space. В 2028 и 2029 годах "авторы" планируют запуск к МКС своих модулей: снабжения электроэнергией и обитаемый Hab-1. После чего они состыкуются и сформируют отдельную станцию. Причем с возможностью расширения.

Проект Orbital Reef разрабатывается компанией Blue Origin Джеффа Безоса вместе с Sierra Space и Boeing. Свою будущую частную космическую станцию разработчики называют многофункциональным бизнес-парком на высоте 400 км над Землей. С отелем, лабораториями и производственными модулями. По задумкам, она будет рассчитана на 10 человек и иметь герметичный объем 830 куб. м.

Стержневой модуль станции будет иметь форму вытянутого цилиндра с большими окнами на надирной стороне, к которому по бокам будут стыковаться периферийные модули поменьше (надирная сторона - это порт, направленный к Земле. - Ред.). С зенитной стороны - солнечные панели, а с торцов - корабли обслуживания (Dream Chaser, New Glenn). Снаружи и внутри станция будет преимущественно белого цвета. Полтора года назад прошла информация, что компания Blue Origin провела испытания систем жизнеобеспечения для очистки, восстановления и хранения воздуха и воды. Проект рассчитан на запуск к 2030 году.

Есть еще Starlab. Станция, которую разрабатывает американская Voyager Space совместно с европейским Airbus. Запуск ожидается в 2028 году. Станция рассчитана на четырех астронавтов, оснащена внешним манипулятором и проектируется под запуск одним пуском на ракете Starship. Она будет включать лабораторный, жилой и служебный модули. Опять же по данным из открытых источников, она будет достигать в диаметре примерно 8 метров! Примерно в два раза больше диаметра модулей МКС. Вывести на околоземную орбиту станцию намерены за один пуск многоразовой системы Starship.

- Сейчас формируется новый сектор рынка, связанный с производством в космосе. Прорабатываются возможности выращивания кристаллов, печати тканей, сборки сложных оптических систем. Ожидается, что в 2030-е годы это станет коммерческим направлением с объемом более 10 млрд долларов, - говорит эксперт, полковник Космических войск РФ, член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, кандидат экономических наук, один из авторов вышедшей книги "Введение в космическое предпринимательство" Виктор Шутов. - Можно привести пример полноценной малой орбитальной фабрики компании Varda. Производственный модуль, возвращаемый на Землю, весит 90 кг.

Стоит напомнить: у нашей космонавтики есть прекрасный опыт создания спускаемых капсул сброса информации (КСИ). Они были разработаны в нескольких модификациях для возвращения на Землю полезного груза до 100 килограммов.