Ржание лошадей оказалось сложнее, чем думали ученые.

В одном звуке одновременно звучат два сигнала – низкий гул около 200 Гц и высокий свист выше 1000 Гц. Такое сочетание называют бифонацией, и аналогов ему почти нет в природе.

Долгое время загадкой оставалась высокая частота. Низкий звук создают вибрации голосовых складок, как при человеческой речи, а свист у такого крупного животного оставался тайной.

Текумсе Фитч и его коллеги из Венского университета провели эксперименты с гортанями лошадей. Сначала получался только низкий звук, но после дополнительных тестов появилась и высокая частота.

Продувание гортаней воздухом и гелием показало: низкий гул не меняется, а высокий свист "подскакивает" в гелии – как настоящий свист. Эндоскопия живых лошадей подтвердила, что обе части рождаются прямо в гортани.

Фитч отмечает, что лошади – единственные крупные млекопитающие (кроме человека), которые используют гортань для свиста в обычном голосовом репертуаре. По мнению Бен Янкович из Университета Нового Южного Уэльса, это первое убедительное доказательство гортанного свиста у животных за пределами семейства грызунов.

Почему лошадям нужен "двойной" звук – пока неизвестно. Возможно, свист делает ржание громче и слышимее на дальние расстояния, сообщает Science XXI.