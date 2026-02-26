Россиян начали обманывать на методах обхода блокировок Telegram

На фоне сообщений о введении новых ограничений в отношении Telegram возросла активность мошенников, распространяющих программное обеспечение, которое, как они утверждают, позволяет обходить блокировки мессенджера.

Об этом сообщили в Роскачестве.

«Мошенники массово закупают рекламу у крупных telegram-каналов с предложением заранее получить доступ к Telegram на случай блокировки», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл, который, как утверждается, позволит пользоваться мессенджером даже при его полной блокировке. Однако, как отметили в Роскачестве, на самом деле это вредоносное ПО. В результате мошенники крадут аккаунты и личные данные.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений для мессенджера Telegram на территории России и намерен продолжить эту практику до полного соблюдения компанией российского законодательства. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле не уполномочены принимать решения о целесообразности блокировки мессенджера Telegram.