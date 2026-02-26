В Японии назвали причину неудачного запуска ракеты H3

JAXA выявила производственный дефект как причину сбоя в работе опорной конструкции

Запуск ракеты H3 с спутником "Митибики-5" для японской навигационной системы QZSS в декабре 2025 года не удался. По данным Японского аэрокосмического агентства (JAXA), причиной сбоя стал производственный дефект опорной конструкции.

В JAXA считают, что в платформе PSS было расслоение, которое возникло еще во время производства. Во время полета дефект усугубился из-за нагрузок и разницы давления. После отделения обтекателя ситуация ухудшилась, что привело к разрушению устройства фиксации спутника.

Из-за дефекта могло произойти смещение конструкции, повреждение трубопроводов, падение давления в топливном баке и остановка двигателя второй ступени. JAXA также обнаружила дефекты в аналогичных конструкциях, которые планируют использовать в будущих запусках.

Разработка ракеты H3 обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 млрд иен (1,5 млрд долларов). Новые носители начали использовать в 2024 году, но декабрьский запуск признали неудачным.

Спутники "Митибики" — часть квазизенитной спутниковой системы QZSS, которая работает с 2018 года. Сейчас в системе больше четырех спутников, а в будущем их число планируют увеличить до семи, с возможностью расширения до 11.