Названо имя «виновника» эвакуации экипажа Crew-11 с МКС

Американское космическое агентство NASA раскрыло новые подробности о причинах эвакуации экипажа Crew-11 с МКС. В ведомстве назвали имя астронавта, у которого возникли проблемы со здоровьем. Им оказался 58-летний Майкл Финк.

© NASA

При этом Финк отказался сообщить подробности о своем состоянии и текущем состоянии здоровья. Но он похвалил своих коллег и команду медиков за «профессионализм и преданность делу», заявив, что их усилия «обеспечили положительный результат». Астронавт добавил, что проблему выявили благодаря ультразвуковому обследованию. По словам экспертов, такие устройства используются для проверки сердечной системы и зрения астронавтов.

Ранее стало известно, что миссия Crew-11 завершилась на месяц раньше положенного срока из-за проблем со здоровьем одного из участников. Медицинская эвакуация стала первой в истории NASA. В состав экипажа, помимо Финка, вошли астронавт NASA Зина Кардман, астронавт из Японии Кимия Юи и россиянин Олег Платонов.

Ранее представитель NASA Джаред Айзекман заявил, что решение об эвакуации было принято из предосторожности. При этом эпизод со здоровьем астронавта признан «серьезным» и потребует дополнительного ухода на Земле.

Экипаж Crew-11 вернулся на землю 15 января. Финк рассказал, что в настоящее время проходит стандартную послеполетную реабилитацию в Космическом центре в Хьюстоне, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что в основной состав миссии Crew-13 включен россиянин Сергей Тетерятников. В дублирующий экипаж назначен другой российский космонавт Арутюн Кивирян. Старт запланирован на вторую половину 2026 года.