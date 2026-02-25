Стали известны российские цены на все смартфоны серии Galaxy S26

В Сан‑Франциско прошла презентация Samsung Galaxy Unpacked 2026, на которой компания представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26 (модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra) и новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Акцент был сделан на "бесшовной" интеграции искусственного интеллекта в повседневные сценарии и усиленную защиту персональных данных. Также стали известны российские цены на всю серию Galaxy S26. Новинки стали до 22% дешевле по сравнению со стартовыми ценами предыдущего поколения смартфонов Galaxy S.

© Российская Газета

Galaxy S26 Ultra стал первым смартфоном со встроенным режимом Privacy Display ("Антишпион") - он ограничивает углы обзора экрана в общественных местах без потери качества изображения. Функцию можно настроить так, чтобы она включалась автоматически, например, при вводе PIN‑кода, паролей или запуске выбранных приложений, а также регулировать уровень приватности.

В серии Galaxy S26 компания также развивает идею "проактивного" ИИ: смартфон анализирует контекст и предлагает помощь в нужный момент, автоматизируя часть рутинных действий. Линейка интегрирует возможности нескольких ассистентов - Gemini и Perplexity. Подчеркивается, что Perplexity может работать с различными приложениями, помогая собирать, оформлять и сохранять задачи "в один шаг" - составить план поездки, добавить его в календарь и найти в почте данные о бронированиях и пр.

S‑серия 2026 года ориентирована на активное использование ИИ‑возможностей и многозадачность. В Galaxy S26 Ultra используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а S26 и S26+ работают на собственном процессоре Samsung - Exynos 2600 (2 нм).

Диагонали экранов линейки: 6,3" (S26), 6,7" (S26+) и 6,9" (S26 Ultra) - все дисплеи Dynamic AMOLED 2X с частотой 1-120 Гц. У S26 Ultra также имеется поддержка S Pen.

Вместе со смартфонами на презентации показали наушники Samsung Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. В компании подчеркивают "инновационный ультратонкий дизайн", уменьшенные амбушюры и переработанную конструкцию для более удобного управления: на корпусе появилась рельефная область, рассчитанная на сжатие пальцами. Зарядный кейс - прозрачный, с откидной крышкой. Наушники будут доступны в белом и черном цветах; в дизайне используется матовый алюминий.

Для Buds4 Pro заявлена поддержка аудио 24 бит / 96 кГц, а также персональная настройка звука в реальном времени: алгоритмы адаптивного шумоподавления учитывают условия использования и форму уха, минимизируя утечку звука. Также обещана тесная интеграция с экосистемой Galaxy.

Предзаказ на новые устройства стартовал 25 февраля в магазинах МТС, "М.Видео", Samsung Galaxystore и других торговых сетях.

Стоимость смартфонов серии Galaxy S26 в период предзаказа:

S26 12+256GB - 89 990 руб.;

S26 12+512GB - 104 990 руб.;

S26+ 12+256GB - 104 990 руб.;

S26+ 12+512GB - 119 990 руб.;

S26 Ultra 12+256GB - 124 990 руб.;

S26 Ultra 12+512GB - 144 990 руб.;

S26 Ultra 16+1TB - 189 990 руб.

Стоимость наушников серии Galaxy Buds4 в период предзаказа:

Galaxy Buds4 - 14 490 руб.;

Galaxy Buds4 Pro - 19 990 руб.

Предзаказ в магазинах МТС продлится до 26 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24 и кешбэк в размере 6% бонусами.

В Samsung Galaxystore предзаказ продлится до 26 марта. Условия предоплаты:

На сайте - 100% предоплата;

В розничных магазинах - аванс от 10% стоимости предзаказа.

В "М.Видео" серия Samsung Galaxy S26 доступна по промоценам до конца апреля.