Смартфон Samsung появился в России до официального анонса

Известный блогер Wylsacom, на YouTube которого подписано 11,5 миллиона пользователей, показал обзор Samsung Galaxy S26 Ultra. Ролик опубликован на его канале.

Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) заявил, что в его распоряжении оказался флагманский Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон должны представить только 25 февраля — девайс появился у него до официального анонса. Блогер перечислил характеристики устройства и рассказал о его недостатках, но отказался сообщать, как ему удалось получить устройство.

По словам Петухова, он в целом разочарован аппаратом, так как он почти не отличается от Galaxy S25 Ultra, вышедшего год назад. Wylsacom нашел лишь пять отличий нового смартфона от старого — экран-антишпион, поддержка зарядки мощностью 60 ватт, обновленная камера с увеличенной светосилой, новые функции искусственного интеллекта (ИИ) и алюминиевый корпус, которым заменили титановый.

Wylsacom предсказал, что смартфон будет стоить в России до 150 тысяч рублей, и посоветовал потенциальным владельцам девайса подождать скидок. Также Петухов раскритиковал Samsung за копирование Apple.

Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля в 21:00 по Москве.

В сентябре блогер Wylsacom показал новый планшет Apple iPad Pro M5 за месяц до анонса. На видео ютубера из России обратили внимание западные СМИ.